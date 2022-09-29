На месте вражеских "прилетов" работают все службы, отметил мэр.

В Николаеве в результате взрыва на остановке общественного транспорта есть жертвы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - заявил Сенкевич.

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В то же время, согласно его предыдущим сообщениям, в городе с 17:29 до 18:06 продолжалась воздушная тревога.

Ситуация в Николаеве во время полномасштабной войны Украины с Россией - важные новости

Захватчики с начала полномасштабной войны с Украиной уже много раз обстреливали общественную инфраструктуру Николаева, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, предварительно, ракетой типа С-300. Были повреждены здания музея и учебного заведения. В результате этого обстрела никто не пострадал.

В конце июля противники в Николаеве обстреляли остановку кассетными боеприпасами, жертвами стали восемь человек.

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