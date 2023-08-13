Украина - наиболее заминированная страна на Земле, но нам критически не хватает саперов и техники для расчистки линии фронта.

Украина в настоящее время является самой заминированной страной на Земле, и наша армия испытывает острую нехватку людей и техники, способных очистить линию фронта.

Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, передает The Guardian. По его словам, украинские военные извлекают по пять мин на каждый квадратный метр, которые были заложены российскими войсками, чтобы попытаться пошать контрнаступлению Украины.

Резников отметил, что через обширные минные поля можно пройти, но крайне важно, чтобы союзники расширили и ускорили обучение, которое уже проводится некоторыми странами, включая Великобританию.

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The Guardian отмечает, что количество саперов в украинских вооруженных силах было далеко не достаточным для того, чтобы преодолеть сложную российскую оборону на обширном фронте протяженностью 1000 км, а подразделения по разминированию были обстреляны шквальным огнем.

В Минобороны Украины предполагают, что у таких стран, как Япония, которые не хотят предоставлять летальную военную помощь, есть возможность предложить поддержку в виде оборудования для разминирования и обучения.

"Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на отдельных участках линии фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля - серьезное препятствие для наших войск, но не непреодолимое. У нас есть квалифицированные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, который протянулся на сотни километров на востоке и юге Украины", - сказал Резников.

The Guardian отмечает, что Украина имеет пять инженерных батальонов, разделенных на 200 бригад, которые по состоянию на май, до начала контрнаступления, насчитывали по 30 человек в каждой. Однако, по данным с фронта, численность активных саперов сейчас значительно меньше.

"Одна бригада, действовавшая вокруг недавно освобожденного села Старомайорское в Донецкой области, заявила, что на бумаге ее численность составляет 30 человек, но на самом деле в ее составе - 13 человек, из которых в результате ранений только пятеро могли действовать. За последние две недели двое членов подразделения потеряли конечности", - пишет британская газета.

По словам Резникова, на июльском саммите "Рамштайн" ряд стран договорились об обучении и оснащении украинских подразделений разминирования. Резников сказал, что эта инициатива открыла доступ к пожертвованиям, но крайне необходимы дополнительные средства от более широкого круга партнеров.

"На данном этапе нашей кампании по деоккупации нам крайне необходимо больше оборудования для разминирования, от противоминных тралов до торпед Бангалора", - сказал он.

Контрнаступление и мины - новости

Как сообщал УНИАН, продвижение украинских войск замедляется, поскольку территории перед вражескими укреплениями плотно заминированы. А по данным издания The Washington Post, перед началом контрнаступления Украина получила меньше 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров.

Как писало издание издание The New York Times, одна из очень весомых причин, по которой контрнаступление Украины продвигается очень медленно - противопехотные мины, десятками типов которых усеяны территории. Также сказывается отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами.

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