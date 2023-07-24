Оккупанты били по берегу местного водоема из РСЗО "Смерч".

Вечером в понедельник, 24 июля, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области кассетными снарядами. В результате удара один ребенок погиб, также есть раненые, среди которых еще трое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "По меньшей мере семеро гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки. Среди раненых – четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии", – заявил он.

Позже Кириленко обновил информацию, добавив, что тяжело раненого ребенка спасти не удалось. Глава ОВА отметил, что враг ударил по зоне отдыха.

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"Около 19 часов рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами – именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", – написал он.

Кириленко подчеркнул, что россияне в очередной раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем.

"В который раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них – эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", – призвал глава Донецкой ОВА.

Обстрелы Донетчины

Российские захватчики постоянно обстреливают мирные города Донецкой области, что приводит к жертвам среди гражданских жителей. Так, 16 июля в результате обстрелов города Часов Яр и села Александро-Шультино погибли два человека.

10 июля сообщалось о двух погибших в результате удара по Авдеевке и пгт Острое Донецкой области. Еще три человека получили ранения.

27 июня россияне ударили ракетой "Искандер" по ресторану в Краматорске. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых и дети. Десятки человек получили ранения.

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