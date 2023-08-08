Бомбы уничтожают российские окопы и артиллерийские установки в районе, где украинцы с трудом продвигались.

После нескольких недель незначительного прогресса кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс украинской кампании по возвращению территории, захваченной Россией.

Украинские военные говорят, что они использовали кассетные боеприпасы для поражения скоплений российской пехоты, групп транспортных средств и других целей, расчищая путь для наступательных операций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что украинское контрнаступление было затруднено из-за масштабных минных полей и превосходящей авиации россиян, что препятствовало усилиям ВСУ по использованию западных танков и бронетранспортеров для достижения и прорыва позиций укрепившихся сил российских оккупантов.

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Хотя кассетные бомбы сами по себе не изменят баланс сил на поле боя в пользу Украины, солдаты говорят, что они помогли им отбить российские позиции, до которых они с трудом добирались, отмечает WSJ.

Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных российских оборонительных рубежей. Этот прогресс привел к значительным потерям.

"Кассетные бомбы - это хорошо. Они эффективны. Но русские глубоко закопались и быстро учатся", - сказал капитан Анатолий Харченко, командир разведывательной роты.

Харченко добавил, что российские траншеи могут быть глубиной чуть более 2 метров, и что русские приспосабливаются, рассредоточивая свои войска, чтобы избежать больших потерь.

Недавние бои в районе села Роботино к юго-востоку от Запорожья продемонстрировали эффективность нового оружия в арсенале Украины, пишет WSJ. Так, в конце июля к востоку от села против российских захватчиков были применены кассетные бомбы, после чего на российских радиоканалах был слышен воцарившийся хаос.

"Они кричали: "У нас много раненых". Нам нужно эвакуироваться. Мы отступаем", - сказал украинский военный. По словам солдат, взвод двинулся вперед, чтобы захватить российские позиции.

Издание пишет, что Украина до сих пор не дошла до самой грозной российской обороны, череды траншей, танковых ловушек и других заграждений. Военные эксперты говорят, что Украине, скорее всего, потребуются танки Leopard 2 и другая бронетехника, предоставленная Западом, чтобы прорваться через эти рубежи.

"Чтобы сохранить ту технику, которую в начале июня они теряли на минных полях, украинские военные изменили тактику. Теперь пехота, усиленная резервами, вызванными из других подразделений, ведет наступление через минные поля пешком", - пишет WSJ.

По словам солдат, в связи со стратегическими изменениями украинские силы теперь считают, что у них есть шанс на прорыв.

Кассетные боеприпасы также помогли украинских войскам выбить российских оккупантов с другой позиции - ВСУ нанесли ими удар по лесополосе, прикрывающей российские силы, после чего штурм оказался успешным для наших защитников.

"С кассетными бомбами вы выстреливаете три раза, и деревья полностью рушатся", - сказал 33-летний пехотинец Александр, добавив, что после кассетной атаки было меньше огня по его взводу. По его словам, поскольку боеприпасы наносят урон на большой площади, им не нужно быть настолько точными, чтобы быть эффективными. "Даже если вы немного промахнетесь, это все равно сработает", - отметил украинский военный.

Генерал США о кассетных боеприпасах: они будут эффективнее

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что США отправили кассетные боеприпасы вместо большего количества боеприпасов для гаубиц, которых на Западе не хватает. Он ожидал, что кассетные бомбы будут эффективнее. Они были предназначены для армии, которая в меньшинстве, как сейчас Украина.

"Часть того, как вы справляетесь с массовыми формированиями, заключается в использовании этого разбрасываемого боеприпаса. Если вы сидите в открытой траншее, вам придется заплатить огромную цену из-за этих вещей", - сказал он.

Ходжес отметил, что кассетные бомбы также согласуются с тем, что он считает изменением украинской стратегии, направленной на нацеливание на российскую артиллерию. "Они действительно выведут из строя артиллерию, пока они могут до нее добраться", - сказал он.

Кассетные боеприпасы в войне в Украине

Такие боеприпасы запрещены более чем в 100 странах, а решение США отправить его в Украину подверглось резкой критике со стороны гуманитарных групп. Не все бомбы взрываются сразу, и они иногда ранят людей, которые натыкаются на них спустя годы.

Российские войска применяли кассетные боеприпасы на протяжении всей войны: белые гильзы, которые их несут, торчат из полей по всей стране. Согласно отчету Организации Объединенных Наций, Украина также иногда использовала их в прошлом году.

Солдат артиллерийского подразделения, стрелявший из кассетных боеприпасов, сказал, что они наиболее эффективны в полевых условиях, где они рассеиваются на большей территории.

"Кассетные боеприпасы важны, но они не являются поворотным моментом", - сказал он, добавив, что важно иметь разные виды артиллерии для разных ситуаций.

Кассетные боеприпасы для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июля Пентагон объявил очередной пакет военной помощи для Украины, в который впервые включил кассетные боеприпасы. Через неделю в ВСУ подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но на поле боя их еще не задействовала.

Однако уже 20 июля издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что ВСУ уже начали применять кассетные боеприпасы на поле боя против российских захватчиков. Позже в Белом доме подтвердили, что кассетные боеприпасы, переданные Украине Соединенными Штатами, уже применяются украинскими защитниками.

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