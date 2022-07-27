Грэм Филлипс заявил, что его оклеветало британское правительство.

Российский пропагандист из Великобритании Грэм Филлипс подтвердил, что Лондон внес его в санкционный список. Он заявил, что для такого решения якобы не было оснований.

Об этом Филлипс сообщил в Telegram-канале.

По его словам, якобы он стал жертвой клеветы на государственном уровне.

"Все мои активы были заморожены, и британское правительство оклеветало меня на государственном уровне без какого-либо уведомления, без какой-либо возможности защитить себя. Никаких официальных обвинений против меня, никаких даже реальных обвинений против меня. .... британскому правительству не нравится моя работа. И за это у меня могут изъять мои банковские счета для начала, так как, несомненно, затеваются другие махинации", - пожаловался кремлевский пропагандист.

При этом он указал, что о санкциях узнал по пути в Северодонецк, куда он якобы намерен доставить гуманитарную помощь.

Грэм Филлипс – что известно про "рупор Кремля" из Британии

Называющий себя журналистом 43-летний Филлипс работал на российские СМИ, в частности Russia Today. Он с 2014 года создает пропагандистские и антиукраинские ролики про Донбасс и войну в Украине, за что его неоднократно критиковали.

Во время боя за аэропорт Донецка он пропал без вести, но позже стало известно, что его взяли в плен украинские защитники. Позже Филлипса все же отпустили, но Украина запретила ему въезд на три года.

Украинцам пропагандист запомнился своими скандальными и далекими от журналистики роликами. 17 сентября 2016 года во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти Британии принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине. В свою очередь посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф отмечает, что украинская власть сама должна определить надлежащее наказание для пророссийского пропагандиста.

В 2017 году волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что пропагандист оказал услугу ВСУ, опубликовав видео, снятое во время боев под Светлодарском.

8 августа 2018 года Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны. После инцидента полиция арестовала Филипса. Посол Грузии в Великобритании Тамара Буречашвили сообщила, что Филлипс обвинил Грузию в фальсификации информации относительно событий, которые произошли в августе 2008 года.

15 октября того же года провокатор надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене. А 5 ноября попытался устроить драку с послом Украины в Австрии Александром Щербой.

Грэм Филлипс – почему попал под санкции

Пропагандиста в Британии обвиняют в военных преступлениях после того, как он снял на видео взятого в плен российскими военными гражданина Великобритании Эйдена Аслина и назвал его "наемником", а не военнопленным. В свою очередь член британского парламента от Ньюарка Роберт Дженрик заявил, что отснятый материал является "вопиющим нарушением Женевских конвенций", поэтому Филлипсу "угрожает судебное преследование за военные преступления".

В связи с этим в Лондоне заявили, что активы Филиппса будут заморожены, потому что его контент помог "дестабилизировать Украину". В Минобороны страны указали, что он снимал запрещенные объекты.

"Грэм Филлипс - видеоблогер, который создал и опубликовал медиаконтент, который поддерживает и продвигает действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в комментариях к санкциям, которые Великобритания ввела во вторник, 26 июля.

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