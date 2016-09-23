Украина должна сама наказать Филлипса за его провокации во время обмена пленных – посол Британии

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине.

"Я видела видеозапись обмена пленными на прошлой неделе и, как Ирина Геращенко и Ульяна Супрун, потрясена поведением Грэма Филлипса в отношении Владимира Жемчугова. По моему убеждению, это не журналистика. Многие люди призвали Великобританию лишить его паспорта. Господин Филлипс не совершил правонарушения в Великобритании, которое могло бы стать основанием для британского правительства запретить ему выезд за пределы страны. Если он нарушил украинское законодательство, то это полномочия украинских властей решать, какие действия они считают нужным предпринять в отношении господина Филлипса в Украине", - заявила Гоф.

"Отдельно хочу отметить особую работу Геращенко в гуманитарной сфере. Как во всех конфликтах, люди, которые живут возле или в зоне конфликта, страдают больше всего. И ее работа не дает нам об этом забыть", - добавила Гоф.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Филлипс настойчиво выяснял, кто «зомбирует» Жемчугова, а также спросил: «А кому ты нужен сейчас безрукий?» На что украинец ответил: «Я нужен своей Родине. Украина своих не бросает».

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Видео с поведением британского журналиста показали в Комитете по вопросам свободы слова ПАСЕ.

17 сентября также был освобожден сотрудник ООН Юрий Супрун, которого удерживали в плену с апреля этого года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти Великобритании принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.