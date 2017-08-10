Кремлевский пропагандист из Великобритании Филлипс нашел невесту в оккупированном Луганске и рассказал о свадьбе (фото)

Британец Грэм Филлипс и пропагандист Кремля на Донбассе нашел в оккупированном Луганске невесту и даже успел сделать ей предложение. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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Филлипс также заявил, что в следующем году отгуляет в Луганске с девушкой по имени Юля свадьбу.

Как сообщал УНИАН ранее, скандального прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса выдворили из здания британского парламента.

На видеозаписи видно, как охрана выводит Филлипса из одного из залов британского парламента. При этом раздаются крики "позор!", "убирайся прочь" и "лжец". "Никто не сможет испортить украинско-британские отношения. Даже российский пропагандист Филлипс, которого полиция вывела из парламента Британии", - написала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.