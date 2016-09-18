"Бесноватый папуас" Филлипс похвастался видео своего издевательства над освобожденным инвалидом Жемчуговым

Инцидент произошел 17 сентября у города Счастье Луганской области во время передачи Жемчугова и сотрудника ООН Юрия Супруна украинской стороне.

Видео опубликовал сам псевдожурналіст на своем канале на Youtube.

Ситуацию также прокомментировала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, которая присутствовала при передачи освобожденных.

"В день освобождения хотелось писать только о наших героях. Сегодня дошли руки до существ. В те первые минуты, когда на мосту в Счастье Жемчугов вышел из скорой и оперся на руки наших ребят из СБУ, к нему в ритме танца папуаса подскочило человекоподобное существо. Оно кривлялось и лицедействовало, тыкала в Володю камерой и что-то там плела про "фашистов". Потом существо с кремлевскими извращенными мозгами и британским паспортом вернулось к украинским операторам, едва сдерживавшим себя, и начало им кричать "украинские журналисты - г...но", - рассказала она.

По словам Геращенко, за спиной Филлипса "весело хихикала "переговорщица из республик", которая и притащила этот образец "журналистики русского мира" на процесс освобождения заложников, чтобы напоследок поиздеваться над тяжелобольным украинским патриотом".

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"Существо бесновалось, потому что его цель была сорвать освобождение, устроить провокацию, скандал, драку. Рядом спокойно покуривали - наблюдали "независимые" от всего на свете ОБСЕшники... Оно зовется Грэм Филлипс", - отметила первый вице-спикер ВР.

Она подчеркнула, что "существо называет себя журналистом, откровенно на камеру издевается над замученным человека в момент увольнения, рядом скачут другие папуасы из "лайфньюсов", им не противно, потому что они сами такие".

"Где грозные заявления (представителя ОБСЕ по свободе СМИ) Дуни Миятович, что это не журналистика? Где заявления международных профсоюзов, что этот российский пропагандистский угар не имеет ничего общего с журналистикой? Мы должны показать это "оно" всему миру, чтобы мир видел, как пророссийские пропагандисты обращаются с украинскими пленными", - добавила она.