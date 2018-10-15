Прокремлевский пропагандист Филлипс надругался над могилой Бандеры в Мюнхене (видео)

К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер.

Пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

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Видео с места события Филлипс выложил на своем канале в YouTube. К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер.

Напомним, 15 октября - годовщина гибели Бандеры, который был убит агентом КГБ в Мюнхене. С начала военной агрессии РФ на Донбассе Филлипс неоднократно бывал на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там вместе с пророссийскими боевиками он снимал пропагандистские видео для российских пропагандистских СМИ.

В июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и сообщила о решении о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на 3 года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда - на Донбасс и продолжил работу.

Как сообщал УНИАН, британец Грэм Филлипс и пропагандист Кремля на Донбассе нашел в оккупированном Луганске невесту и даже успел сделать ей предложение.