Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне, впоследствии его арестовали

Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны.

Российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны.

Об этом сообщает грузинский телеканал 1TV. После инцидента полиция арестовала Филлипса. Посол Грузии в Великобритании Тамара Буречашвили сообщила, что Филлипс обвинил Грузию в фальсификации информации относительно событий, которые произошли в августе 2008 года.

"Посольство стало жертвой российской агрессии за неожиданное вторжение человека с камерой, который громко, в агрессивной форме кричала, что это пропаганда - грузинская пропаганда, которая является угрозой для британской аудитории и которая является ложной", - сказала посол. Она добавила, что была вызвана полиция, которая вывела Филлипса из дипломатического учреждения.

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Украинские дипломаты призывают полицию Великобритании расследовать деятельность Филлипса, который действовал в интересах контролируемых Россией боевиков на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Twitter.

"Мы осуждаем жестокое, аморальное нападение российского пропагандиста Филлипса на посольство Грузии в Лондоне. Мы надеемся, что полиция Соединенного Королевства проведет расследование этого нападения, а также его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы отправили в Министерство иностранных дел", - сообщили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в Британии согласилась дать интервью Грэму Филлипсу, если он придет в СБУ.