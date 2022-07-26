Всего перечень дополнили 42 новыми пунктами.

Власти Великобритании обновили санкционный список из-за полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. В перечень подсанкционных лиц попали российские губернаторы и "журналист" Грэм Филлипс.

Об этом пишет Reuters.

Всего санкционных список пополнился 42 новыми пунктами. В перечне оказались 29 российских губернаторов, а именно Московской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии.

Кроме того, под санкции попали российский министр юстиции Константин Чуйченко, так называемый "журналист" Грэм Филлипс, а также представители оккупационных администраций ОРДЛО.

Стоит отметить, что ограничения предусматривают запрет на поездки и замораживание активов

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ.

26 июля стало известно, что Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции против России за действия, направленные на дестабилизацию Украины.

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