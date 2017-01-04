Появилось видео с позиций украинских военных на Светлодарской дуге

Видео на своей странице в Facebook опубликовал фотожурналист Анатолий Степанов.

Читайте такжеМинистр обороны объяснил значение занятых украинскими военными высот на Светлодарской дуге

"Мы на отбитых у сепаратистов позициях. Всю ночь прилетают мины. Они ложатся то ближе, то дальше от окопов. Иногда звонко рвутся гранаты от АГС. До противника двести метров, и солдаты для профилактики простреливают пространство перед окопами. Время от времени завязывается стрелковый бой. Ребята на позициях говорят, что это ничто по сравнению с артиллерийскими обстрелами недельной давности, когда на эти окопы прилетали всевозможные калибры", - говорится в сообщении фотожурналиста.

Так, на видео слышно стрельбу во время боев и рассуждения бойцов АТО о конфликте на Донбассе.

"Мы просто защищаем свою Родину, родную землю. Не страну – именно землю",- говорится в видеозаписи.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.