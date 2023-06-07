Регулятор считает, что ограничение на активы необходимо, чтобы предотвратить растрату доступных активов для судебного рассмотрения.

Активы американского отделения крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance должны быть заморожены.

Такое заявление сделала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы Binance, включая криптовалюту, сообщает CNBC.

Ходатайства касаются активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services (холдинговая и операционная компании Binance US), а также фиатных и криптовалютных активов клиентов, хранящихся на платформе.Речь идет о счетах, открытых в Axos Bank, обанкротившемся Silvergate Bank, Prime Trust и других учреждениях.

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Регулятор считает, что ограничение на активы необходимо, чтобы "предотвратить растрату доступных активов для любого судебного решения".

Скандал вокруг Binance

6 мая 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ. Минюст США начал расследование. Сообщалось, что будет установлено, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США.

5 июня 2023 года стало известно о том, что крупнейшая криптобиржа мира, которую заподозрили в помощи России, теряет рынок. В феврале Binance контролировала 57,5% среднемесячного объема мировых криптовалютных бирж. По состоянию на 5 июня этот показатель составлял уже 43%.

5 июня 2023 года регулятор США подал в суд на крупнейшую криптобиржу, которую заподозрили в связях с РФ. Комиссия заявила, что фирма нарушила правила защиты инвесторов, управляя незарегистрированными биржами, искажая правила торгового контроля и продавая незарегистрированные ценные бумаги.

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