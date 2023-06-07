Активы американского отделения крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance должны быть заморожены.
Такое заявление сделала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы Binance, включая криптовалюту, сообщает CNBC.
Ходатайства касаются активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services (холдинговая и операционная компании Binance US), а также фиатных и криптовалютных активов клиентов, хранящихся на платформе.Речь идет о счетах, открытых в Axos Bank, обанкротившемся Silvergate Bank, Prime Trust и других учреждениях.
Регулятор считает, что ограничение на активы необходимо, чтобы "предотвратить растрату доступных активов для любого судебного решения".
Скандал вокруг Binance
6 мая 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ. Минюст США начал расследование. Сообщалось, что будет установлено, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США.
5 июня 2023 года стало известно о том, что крупнейшая криптобиржа мира, которую заподозрили в помощи России, теряет рынок. В феврале Binance контролировала 57,5% среднемесячного объема мировых криптовалютных бирж. По состоянию на 5 июня этот показатель составлял уже 43%.
5 июня 2023 года регулятор США подал в суд на крупнейшую криптобиржу, которую заподозрили в связях с РФ. Комиссия заявила, что фирма нарушила правила защиты инвесторов, управляя незарегистрированными биржами, искажая правила торгового контроля и продавая незарегистрированные ценные бумаги.