В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Министерство юстиции США расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют.

Как сообщает Bloomberg, расследование, которое проводится отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance или компании антироссийские санкции.

В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Видео дня

По словам Binance, протоколы компании "знай своего клиента" конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации.

"Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам денег", — добавила Binance.

Война в Украине и позиция Binance

8 марта 2022 года криптовалютная биржа Binance заявила о том, что заблокирует транзакции с картами Visa и Mastercard в России.

22 марта 2022 года крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки. Все объявления были автоматически закрыты системой.

21 апреля 2022 года криптобиржа Binance ограничила доступ для пользователей из России.

12 мая 2022 года Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: