На камеру россиянин пытался не выходить из образа "пленного солдата ВСУ" и даже разговаривал с характерным акцентом.

Кремлевские пропагандисты в очередной раз опозорились - в этот раз сотрудники Russia Today наняли актера, чтобы тот сыграл "пленного ВСУ" и рассказал об "ужасах" в рядах украинской армии.

На сюжет обратило внимание российское издание SOTA. Утверждается, что журналисты определили по соцсетям "пленного", что его зовут Роман Новожилов и он живет в Москве.

На камеру россиянин пытался не выходить из образа "пленного солдата ВСУ" и даже разговаривал с характерным акцентом.

Пропагандистам Новожилов рассказывал, как психологи из Латвии "убеждали, что "русский народ надо ненавидеть и уничтожать"".

Мужчина сообщил, что там же им давали некие препараты, чтобы у военных было больше сил для того, чтобы "с русскими воевать".

У Новожилова нашлось сразу жве страницы во "Вконтакте". На фотографиях "пленного ВСУ" в соцсетях видны автомобиль с московским номером, магазин "Дикси", а также несколько геометок, все из которых указывают на Москву.

Кроме того, есть несколько фотографий с детьми. На одном фото мальчик держит в руках грамоту на русском языке об окончании первого класса. На другом девочка читает книги, а за ее спиной по телевизору показывают телеканал НТВ.

Отмечается, что под некоторыми фотографиями при этом есть комментарии пользователей на украинском языке, и на видео мужчина говорит с украинским акцентом. Издание предполагает, что Новожилов может быть этническим украинцем.

Российская ИПСО - последние новости

Россияне постоянно осуществляют "вбросы" по якобы уничтоженной западной технике. Не так давно пропагандисты представили уничтоженную сельхозтехнику за первое подтверждение подбития Leopard.

Также вчера в российских соцсетях начали активно "гулять" фото якобы подбитой системы РСЗО M-270. Правда, как отметил OSINT-исследователь Александр Коваленко, в действительности же это оказалась подбитая инженерная машина ИМР-2 в районе Малой Токмачки.

В то же время у Украины есть подтвержденные потери первых Leopard 2 и Bradley на Запорожском направлении. Хотя, как утверждают военные и эксперты, Россия несет существенные потери в обороне.

Отдельно украинцев предупредили, что Венгрия и РФ планируют осуществить ИПСО по дискредитации украинской власти.

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