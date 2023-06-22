Российские пропагандисты опозорились новым фейком.

Российские пропагандисты продолжают позориться в создании все более глупых фейков по уничтожению западной техники ВСУ.

Военно-политический обозреватель, OSINT-исследователь Александр Коваленко заметил, что в российских соцсетях начали активно "гулять" фото якобы подбитой системы РСЗО M-270.

Россияне в своих Telegram утверждают, что на фото - якобы первое подтверждение уничтожения американской реактивной системы ВСУ где-то на Ореховском направлении, где украинские войска ведут активную разведку боем.

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Но, как отметил Коваленко, пропагандисты традиционно соврали.

"Российская пропаганда в очередной раз облажалась. Сегодня с самого утра российские Z-каналы неистово визжали о первом документально подтверждённом уничтоженном M-270. В действительности же это оказалась подбитая инженерная машина ИМР-2 в районе Малой Токмачки", - объяснил обозреватель.

Российская ИПСО вокруг уничтоженной техники ВСУ и потери Украины - главное

Россияне постоянно осуществляют "вбросы" по якобы уничтоженной западной технике. Не так давно пропагандисты представили уничтоженную сельхозтехнику за первое подтверждение подбития Leopard.

Кроме того, министерство Шойгу постоянно отчитывается об уничтоженных HIMARS и перехваченных Storm Shadow - именно в дни, когда украинские ракеты поражают логистические пути ВС РФ на оккупированных территориях.

Ни Украина, ни Запад не подтверждают уничтожение HIMARS. Хотя у россиян в мае почти удалось поразить "Кинжалами" систему Patriot во время одной из самых массированных атак на Киев.

В то же время у Украины есть подтвержденные потери первых Leopard 2 и Bradley на Запорожском направлении. Хотя, как утверждают военные и эксперты, Россия несет существенные потери в обороне.

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