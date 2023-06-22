Смысл этой психологической операции заключается в подыгрывании российской пропаганде и создании образа Украины как не желающей освобождать своих граждан.

Венгрия и РФ планируют осуществить ИПСО по дискредитации украинской власти.

Смысл этой психологической операции заключается в подыгрывании российской пропаганде и создании образа Украины как не желающей освобождать своих граждан. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Ситуация с военнопленными - это подогревание Венгрии российской пропаганде. По моим данным, сейчас они планируют пустить так называемую ИПСО по дискредитации властей Украины, координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Она заключается в том, что будто Российская Федерация готова отдавать военнопленных, но проблема в Украине, будто нет инициативы.

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Он опроверг это мнение, и подчеркнул, что Украина стремится провести большой обмен всех на всех.

Также он отметил, что поведение Венгрии в этой ситуации неясно.

"Нам неизвестно, почему к этим людям не допускают украинских дипломатов", - добавил он.

Обмен пленными - дискредитация Украины со стороны Венгрии

8 июня 2023 года из релиза Русской Православной церкви стало известно, что Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных - якобы уроженцев Закарпатья.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто заявил, что его правительство не имело никакого отношения к этому обмену.

20 июня спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что трех украинцев удалось вернуть домой, тогда как другие до сих пор остаются в Венгрии. Место их пребывания неизвестно, военнопленных удерживают в изоляции и не допускают к ним украинских дипломатов.

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