Впрочем, потом алкоголь перестал действовать и женщина признался, что все это ей "показалось".

В Ставропольском крае РФ мать "мобика" сообщила в полицию, что ее сын вернулся домой, перестрелял всю семью и взял в заложники отца. Как оказалось потом, женщина просто слишком увлеклась алкоголем.

Как пишет российский Телеграмм-канал "Осторожно, новости", всю эту историю женщина придумала, слишком увлекшись алкоголем.

История началась позавчера - с посиделок родителей 28-летнего "мобика" Валентина Я. Семейная пара - 52-летний Виктор и 46-летняя Ольга - распивала алкоголь, а ближе к ночи мужчина отправился спать.

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Женщина осталась наедине с алкоголем до утра, а на рассвете пошла к подруге и сообщила, что домой вернулся ее мобилизован сын. Он якобы перестрелял всю семью и держит под прицелом отца. Подруга позвонила в полицию, но к прибытию полицейских Ольга протрезвела, успокоилась и призналась, что "расстрел" ей "привиделся".

23-летняя жена "мобика" Елена подтвердила, что он находится в Украине, а с родителями оккупант не общается из-за того, что те злоупотребляют спиртным.

Неадекватные россиянки: самые интересные новости

Ранее во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься за то, что та встречается с украинцем.

"Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, нах*й, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Зал*па! Украина. Тебя вербует п*дар конченый. Вербовка", - кричала на видео женщина и заставляла дочь накидывать петлю на шею.

Впрочем, некоторые россиянки отмечаются и за рубежом. В Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена".На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

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