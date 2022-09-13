Во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься из-за того, что та встречается с украинцем.
Об этом сообщает Telegram-канал "Боже, какое кончене".
Россиянку возмутил выбор дочери, поэтому она вывела ее на улицу, дала веревку и приказала делать петлю для повешения. Девушка плакала и просила прекратить издевательства, но женщина настаивала, чтобы она готовила себе орудие для самоубийства.
Во время почти трехминутного видео женщина агрессивно кричит, что научит свою дочь правильно уходить из жизни, а потом вспоминает о ее парне. Со слов женщины очевидно, что парень из Украины.
"Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, нах*й, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Зал*па! Украина. Тебя вербует п*дар конченый. Вербовка", - кричит на видео женщина и заставляет дочь накидывать петлю на шею.
Финал этой истории неизвестен.
Как сообщал УНИАН, ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.
Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена".На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".