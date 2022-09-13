Женщина кричала, что ее дочь вербует парень из Украины.

Во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься из-за того, что та встречается с украинцем.

Об этом сообщает Telegram-канал "Боже, какое кончене".

Россиянку возмутил выбор дочери, поэтому она вывела ее на улицу, дала веревку и приказала делать петлю для повешения. Девушка плакала и просила прекратить издевательства, но женщина настаивала, чтобы она готовила себе орудие для самоубийства.

Видео дня

Во время почти трехминутного видео женщина агрессивно кричит, что научит свою дочь правильно уходить из жизни, а потом вспоминает о ее парне. Со слов женщины очевидно, что парень из Украины.

"Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, нах*й, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Зал*па! Украина. Тебя вербует п*дар конченый. Вербовка", - кричит на видео женщина и заставляет дочь накидывать петлю на шею.

Финал этой истории неизвестен.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена".На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

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