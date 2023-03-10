Боевой поп приволок икону к российским оккупантам, которых затем благословил на убийства украинцев.

Поп РПЦ благословлял российских оккупантов на убийства украинцев иконой с погибшим херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым.

Стремоусов изображен в роли православного мученика в красной рясе, с крестом и нимбом над головой. Фото в своем Telegram опубликовал журналист Денис Казанский.

"Интересно, каково это - идти в бой, осознавая, что твоя церковь рисует на иконах херсонского городского еб***, раздавленного российским танком, и благословляет тебя его именем на смерть?" - поинтересовался Казанский.

РПЦ поддерживает убийства украинцев – что известно

С начала полномасштабного вторжения РПЦ всецело поддерживает агрессию Путина против Украины. Патриарх Кирилл вслед за пропагандой неоднократно повторял, что считает русских и украинцев "одним народом". Кроме того, по мнению главы РПЦ, нет ничего плохого, чтобы гибнуть на территории чужого государства.

Также РПЦ занимается вербовкой прихожан на войну. Так, один поп высказался по этому поводу: "Люди умирают – как свиньи захлебываются блевотиной… Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Еще успеет помолиться пред смертью – и пошла душа в рай".

Вместе с тем потери среди "боевых попов", которых тоже отправляют помогать оккупантам в Украину, постоянно растут.

Кто такой Стремоусов – что известно о погибшем коллаборанте

До полномасштабного вторжения Стремоусов позиционировал себя как блогера из Херсона. Кирилл распространял пророссийские наративы и нередко был замечен в провокациях.

Во время оккупации города Стремоусов перебежал на сторону врага и возглавил один из оккупационных органов, поддерживал пытки и преследования украинцев. Перед заходом в Херсон украинских сил бежал в Геническ, но по дороге его машину переехал российский танк.

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