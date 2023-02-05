У ликвидированного оккупанта было аж семеро детей.

Вооруженные силы Украины отправили на концерт к Кобзону православного добровольца из Ярославля Алексея Рубченкова. У мужчины было семеро детей.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Рубченкова "задвухсотили" 9 января. 46-летний отец семерых детей был чтецом в одном из храмов РПЦ.

"На "сво" Рубченков попал добровольно, сбежав от семейного трешняка, подписав контракт в статусе оккупанта-стрельца в звании старшего сержанта. До отправки на захватническую войну Рубченков был чтецом в местном поповском приходе", - отметил эксперт.

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Оккупанты из РПЦ на войне против Украины

Недавно стало известно, что на войне в Украине ликвидирован российский "боевой поп" из РПЦ Александра Караулова вместе с целой пачкой других оккупантов во время эвакуации "трехсотых".

Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

А недавно стало известно, что в Украине ликвидировали очередного боевого попа РПЦ - иеромонаха Вонифатия. Свою смерть захватчик в рясе нашел в одном из населенных пунктов под Волновахой.

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