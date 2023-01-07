Глава РПЦ обвинил Украину в том, что для развития страна выбрала не российский вектор.

Руководитель Российской православной церкви патриарх Кирилл снова отличился пропагандистскими высказываниями. Он назвал украинцев и россиян – одним народом.

"Несомненно. Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря... Православная Церковь являлась и является силой, скрепляющей этот народ", - завил глава РПЦ в интервью "Россия 1".

При этом он заявил, что между Киевом и Москвой политический раскол, потому что Украина выбрала вектор развития, который не совпадает с российским.

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"Раскол политический существует. То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России – вот в чем дело", - продолжил бредить российский священник.

По его словам, "в Украине предпринимается все, чтобы в глазах украинцев Россия стала врагом", но забыл уточнить, то именно так старается. Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ должна делать все, чтобы "украинцы и россияне не стали врагами".

Патриарх Кирилл про Украину - главные высказывания

Глава РПЦ с первых дней не скрывал свое отношение к Украине и открыто поддержал полномасштабное вторжение российских войск. В храмах России стали фактически вербовочными пунктами "пушечного мяса" для войны против Украины. Прихожан агитировали вступать в армию и убивать украинцев.

Дошло даже до того, что Кирилл начал оправдывать возможное применение ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным.

5 января глава РПЦ выступил с циничным заявлением о необходимости установить временное "перемирие" на Рождество.

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