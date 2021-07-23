Российский пропагандистский Первый канал "вырезал" проходку украинской олимпийской сборной на открытии XXXII летних Олимпийских игр в Японии.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

На торжественной церемонии украинцы выходили на Национальный стадион Токио между выходом спортсменов из Уганды и Уругвая.

Однако по российскому телевидению в это время пустили рекламный блок. Сами пропагандисты это объяснили своими коммерческими обязательствами.

Читайте такжеНа официальном сайте Олимпиады Крым отделили от Украины границей (фото)"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", — цитирует РБК пресс-службу "Первого канала".

Однако в такую версию верится слабо, поскольку во время матчей с Украиной на Евро-2020 этот телеканал вырезал исполнение гимна нашей страны перед игрой.

В то же время, украинское ТВ от цензуры в отношении россиян отказалось — проходку их сборной на Олимпиаде телеканал "UA:Перший" показал полностью.

Напомним, что в этом году из-за всемирной пандемии коронавируса открытие Олимпийских игр проходит без зрителей. Кроме того, по этой же причине соревнования, которые должны были пройти в 2020 году, были перенесены на этот год, но японцев и это не устроило.