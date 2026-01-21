Российский порт остановил экспорт нефти на две недели после атаки Украины, - Reuters

Во время той атаки был поражен и расположенный поблизости НПЗ.

После одной из последних атак Украины российский порт Туапсе был вынужден остановить экспорт нефти на две недели. Об этом агентству Reuters сообщили информированные источники.

Отмечается, что порт был выведен из эксплуатации из-за атаки беспилотников 31 декабря. Тогда в российском оперативном штабе Краснодарского края информировали о повреждении причала в порту, напоминает Sky News.

Также тогда был поражен расположенный поблизости нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской энергетической компании "Роснефть". Примечательно, что этот порт и НПЗ не раз становились целями ударов Сил обороны Украины.

Видео дня

Сейчас же, по данным трех источников в отрасли и данным финансовых рынков, порт Туапсе возобновил экспорт нефтепродуктов.

Атаки по РФ и оккупированным территориям

Недавно на временно оккупированной территории Луганской области был поражен склад беспилотников российских оккупантов. В Генштабе рассказали, что речь идет о населенном пункте Новокраснянка. Зафиксировано попадание в цель.

Ранее дроны атаковали полигон Капустин Яр, откуда оккупанты запускали ракету "Орешник" по Украине. Также там испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: