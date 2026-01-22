Дата 22 января важна для Украины и для православных верующих.

Дата 22 января чрезвычайно важна для нашей страны. Государственный праздник сегодня в Украине посвящается двум значимым историческим событиям из нашего прошлого. Верующие могут попросить совета у покровителя сегодняшнего дня, а на планете проводится акция, посвященная женскому здоровью.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

22 января празднуется государственное торжество День соборности Украины, установленное в память об объединении УНР и ЗУНР в 1919 году. К празднику проводятся информационные мероприятия и акции, концерты, фотовыставки. А люди в честь него берутся за руки, создавая "живую цепь" - это показывает единство и несокрушимость украинцев.

Ещё один праздник сегодня - День принятия Четвертого Универсала в 1918 году. Документ провозгласил УНР самостоятельным государством с украинским народом во власти. Хотя наша страна тогда не смогла сохранить независимость, это событие подчеркнуло стремление украинцев к свободе.

Какой сегодня праздник церковный

В давние времена в двадцать второй день января в храмах чествовали святого Евстратия и мученика Полиевкта. Их чтили по старому стилю, однако в 2023 году ПЦУ перешла на новый.

С календарной реформой изменилось и то, какой сегодня церковный праздник в православии. Теперь сегодняшняя дата посвящается апостолу от 70-ти Тимофею, в молитвах которому просят помощи в преодолении трудностей, мудрого жизненного совета, излечения от зависимостей.

Какой сегодня праздник в мире

22 января наступает День здорового веса женщин. Его цель - распространить информацию о диетах, голодании и других вредных способах похудения, а также призвать девушек любить свое тело и заботиться о нем здоровыми методами.

Есть еще такие интересные международные праздники сегодня, как День светлого брауни, День странной одежды, День ценности жизни, День франко-германской дружбы.

Какой сегодня праздник народный

Поскольку январь уже заканчивается, приметы этой даты предсказывали погоду в феврале и весной:

если день выпал на растущую луну, то быть морозам;

начал таять лед - к теплому остатку зимы;

если коты и собаки просятся в теплое место, то следующие недели будут морозными;

оконное стекло потеет - к потеплению.

В давние времена крестьяне считали, что к сегодняшней даты закончилась половина зимы. Поэтому в погребе подсчитывали количество припасов и докупали при необходимости, чтобы хватило до весны.

Крайне удачен сегодня праздник для работы по дому, ремонта, починки сломанных вещей. Можно бескорыстно помогать родственникам - это поможет улучшить отношения в семье.

Что нельзя делать сегодня

Верования наших предков советуют провести день в согласии и мире, а потому воздержаться от злых мыслей и недобрых поступков. Также в праздник 22 января есть три бытовых запрета: не стоит лениться, выносить из дома мусор и примерять чужие вещи.

Вас также могут заинтересовать новости: