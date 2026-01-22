Поздравления с Днем соборности зарядят оптимизмом родных.

22 января в нашей стране наступает День соборности Украины. Этот праздник подчеркивает свободолюбие украинцев, стремление к независимости и демократии. Наш народ сумел выбороть суверенность государства. А сейчас во время полномасштабной войны украинцы стали едины, как никогда прежде, и продемонстрировали всему миру готовность защищать родную землю.

Что такое День соборности Украины можно узнать из отечественной истории. В 1918 году 22 января был принят Четвертый универсал о независимости Украинской народной республики, а в 1919 году в эту же дату с УНР объединилась Западноукраинская республика. Именно этим событиям и посвящен сегодняшний праздник. Тогда украинцы доказали, что хотят жить в независимом государстве, а не быть частью России.

22 января - День соборности Украины - хороший повод поздравить родных и друзей. Мы собрали готовые красивые поздравления и яркие картинки, которые будут рады получить близкие.

Поздравления с Днем соборности Украины в прозе

Поздравляю с праздником! Пусть все украинцы сегодня вспомнят наше великое прошлое, ценят настоящее и задумаются над будущим. Мы - уникальный народ, и нам есть чем гордиться. Слава Украине!

В День соборности хочется пожелать нашей стране мира и процветания, нашим военным - Божьей защиты, а каждой семье - воссоединения. Пусть скорее наступит день, когда вся Украина будет праздновать Победу.

Поздравляю всех жителей Украины с большим праздником, Днем соборности. Желаю всем огромного счастья, исполнения надежд, светлого мирного будущего в процветающем государстве. Пусть с каждым новым днем жизнь становится только лучше.

В День соборности в Украине хочется пожелать всем исполнения самого заветного желания - чтобы все мы отметили долгожданную победу и зажили мирной жизнью. А также хочется, чтобы все были дружными и помогали друг другу. Когда украинцы сплоченные, нас невозможно победить!

В День соборности желаем, чтобы Украина двигалась к светлому будущему без войн, бедности и беззаконния. Чтобы между украинцами было согласие, взаимопомощь, поддержка и крепкая дружба. Чтобы каждый достиг того, о чем мечтает. И чтобы весь мир восхищался нашим героизмом!

Поздравляю с Днем соборности Украины и желаю любить свою страну, знать ее историю, ценить традиции и гордиться ее достижениями. А гордиться нам есть чем! Пусть сила родной земли наполнит нас стойкостью, сплоченностью, несгибаемой волей, чтобы все вместе мы сделали нашу Родину еще лучше.

