11 элегантных способов обругать кого-нибудь без единого нецензурного слова

Для того, чтобы поставить собеседника на место, ругаться не обязательно.

Хотя ругательства и нецензурная лексика часто используются как механизм самозащиты, это не всегда продуктивно. Иногда, когда человек слишком часто ругается, это негативно влияет на его самооценку, а также наносит непоправимый ущерб отношениям в конфликтах и ​​спорах. Вот почему иногда важно заменить ругательства чем-то более сдержанным и вдумчивым. Портал YourTango публикует 11 элегантных способов обругать кого-то, не говоря ни одного плохого слова.

1. Это было совершенно излишним

Учитывая, что манипулятивные люди часто цепляются за молчание и уязвимость других, чтобы воспользоваться ими, открытое высказывание и указание на их токсичное поведение могут быстро заставить их замолчать. Вы напоминаете им, что не хотите, чтобы вами пользовались, и что вы не боитесь устанавливать границы.

2. Ты так уверен в своей неправоте

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Journal of Behavioral and Experimental Economics", самые громкие и самоуверенные люди чаще всего не оправдывают ожиданий. Их недостаток навыков и точности неизбежно проявляется, но им часто удаётся сначала убедить окружающих, с помощью уверенности и требований, что они умнее, чем есть на самом деле.

3. Этот разговор принял неприятный оборот

Вы можете напомнить собеседнику, что достаточно внимательны, чтобы заметить его токсичное поведение, и все это без чрезмерного негатива или истощения энергии в разговоре.

4. Я просто сделаю вид, что ты этого не говорил

Когда манипулятивный человек что-то говорит, скорее всего, это совершенно намеренно и обычно направлено на то, чтобы причинить кому-то вред. Однако, если вы устанавливаете простую границу и напоминаете этому человеку, что вы не готовы терпеть, это саботирует его способность воспользоваться ситуацией.

5. Я лучше уйду, пока не потерял самообладание

Сила эмоционально развитых людей заключается в их уверенности в себе и осознанности, позволяющих им уйти от токсичных людей. Они не готовы культивировать молчание или терпимость, чтобы защитить чьи-либо чувства.

6. Мы явно не на одном уровне интеллекта

Когда человек отчаянно ищет внимания или пытается справиться с неуверенностью, причиняя вред и контролируя других, это никак не связано с его интеллектом. Вот почему такие фразы являются элегантным способом поставить собеседника на место.

7. Это, безусловно, интересно

Многие нарциссические личности борются с чувством неполноценности и стремятся к вниманию, чтобы почувствовать себя более важными. Вот почему пассивные фразы вроде "это, безусловно, интересно", используемые в обмен на манипулятивное поведение, направленное на привлечение внимания, так эффективны.

8. Это многое объясняет, учитывая, что это говоришь ты

Это пассивно-агрессивный способ уклониться от ответа, способ предотвратить вредное, направленное на привлечение внимания поведение, не давая токсичным людям получить удовольствие от ругани или эмоциональных споров.

9. Я не хочу об этом говорить

Человеку, пытающемуся причинить вам вред или воспользоваться вами, нужно ваше внимание и присутствие, чтобы сделать вас жертвой, но если вы будете настойчиво отстраняться, вы отнимете у него эту власть.

10. Думаю, на этом мы закончим

Если вы даёте второй и третий шансы, позволяете людям переступать ваши границы и молчите, когда они этим пользуются, вы просто терпите такое неподобающее поведение. Однако вы можете указать кому-то на его ошибки и постоять за себя, не прибегая постоянно к ругательствам или чрезмерно эмоциональным выражениям, чтобы доказать свою правоту.

11. Да, конечно

Подобные фразы напоминают манипулятору, что вы не готовы позволить собой воспользоваться. Такие фразы часто оказываются эффективнее ругательств, особенно в случае с токсичными людьми. Им нужно, чтобы вы вызвали эмоциональный всплеск и обругали их, потому что они могут ухватиться за этот момент, чтобы позже вызвать у вас чувство вины.

