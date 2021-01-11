Японцы хотят, чтобы Игры перенесли или вовсе отменили.

80% жителей Японии выступили за перенос или отмену Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио летом 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного агентством Kyodo.

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В ходе опроса 35,3% респондентов выступили за отмену Олимпиады, а 44,8% - за то, чтобы перенести Игры на более позднее время.

Отметим, что на днях правительство Японии на месяц ввело чрезвычайное положение в стране в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Перенос Олимпийских игр-2020: главное

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Автор: Антон Дударь