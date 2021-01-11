Олимпийские игры пройдут в Японии / фото REUTERS
80% жителей Японии выступили за перенос или отмену Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио летом 2021 года.
Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного агентством Kyodo.
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В ходе опроса 35,3% респондентов выступили за отмену Олимпиады, а 44,8% - за то, чтобы перенести Игры на более позднее время.
Отметим, что на днях правительство Японии на месяц ввело чрезвычайное положение в стране в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Перенос Олимпийских игр-2020: главное
- О переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса стало известно 24 марта. Позже МОК официально утвердил даты проведения Олимпиады в 2021 году.
- Премьер-министр Японии заявил, что коронавирус не помешает и в 2021 году Игры состоятся в Токио.
- Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.
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