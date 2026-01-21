В США раскритиковали Евросоюз за решение по торговому соглашению

Соглашение предусматривает, что США обложат импорт из ЕС пошлинами в размере 15%.

Торговый представитель Соединенных Штатов Америки Джеймисон Грир раскритиковал Европейский Союз за приостановку торгового соглашения.

Он обвинил блок в использовании в качестве "оправданий" некоторых вопросов, которые выходят за рамки соглашения, пишет Financial Times. Ранее Евросоюз приостановил соглашение в результате требований Дональда Трампа продать Америке Гренландию и его угроз ввести дополнительные пошлины.

"Соединенные Штаты и ЕС имеют – и всегда будут иметь – ряд вопросов внешней политики и экономики, которые выходят за рамки соглашения. Если США могут отделить важные, но не связанные между собой вопросы, ЕС не должен использовать их как оправдание для невыполнения обязательств", – заявил Грир.

Издание отмечает, что в июле прошлого года в Шотландии было заключено торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем. Оно предусматривает, что США обложат импорт из ЕС пошлинами в размере 15%. В то же время Евросоюз снизит пошлины на американские промышленные товары и примет больше сельскохозяйственной продукции.

Но в последние месяцы американские чиновники жаловались, что блок не движется достаточно быстро, чтобы выполнить свою часть соглашения, добавляют журналисты.

США и Европа

Президент США Дональд Трамп передумал вводить новые пошлины против ряда стран Европы, которые выступили против американской аннексии Гренландии. Он заявил, что провел беседу с генсеком НАТО Марком Рютте, и они "сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону".

Между тем президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что только Дания и Гренландия могут решать свое будущее. По его словам, угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины и взять под контроль Гренландию угрожают безопасности и процветанию континента.

Он добавил, что ЕС не отступит от защиты Гренландии, противодействия новым пошлинам и приверженности альянсу НАТО.

