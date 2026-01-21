Встреча Трампа с Зеленским в Давосе состоится: СМИ назвали дату

Ранее Трамп во время выступления на экономическом форуме в Давосе говорил, что встреча пройдет сегодня.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, 22 января. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Зеленский находился в Киеве в среду, когда Трамп выступал на Всемирном экономическом форуме. В своей речи он заявил, что планирует встретиться с Зеленским позже в тот же день.

"Я веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить сделку", - сказал американский лидер.

Позже, отвечая на вопросы прессы во время двусторонней встречи со Швейцарией, президент заявил, что встреча состоится в четверг.

Reuters и CNN сообщают, что президент Украины отправится на эту встречу в Давос сегодня вечером.

Важно, что обе стороны намерены продолжить обсуждение усилий по прекращению войны на Украине.

"Встреча состоится в тот же день, когда представитель Трампа по иностранным делам Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер отправятся в Москву для встреч с президентом России Владимиром Путиным", - сказано в статье.

Заявления Трампа о мире в Украине

По мнению президента США, Россия хочет заключить соглашение, и он убежден, что Украина тоже хочет заключить соглашение.

"И мы попробуем, чтобы это соглашение было заключено... Я думаю, могу сказать, что мы достаточно близки", - заявил Трамп.

Отдельно президент США отметил, что в моменты, когда происходит взаимодействие Вашингтона с Москвой, со стороны РФ звучат утверждения, что президент Зеленский якобы "не пойдет на это".

