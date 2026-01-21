Экс-мэру Одессы Труханову отменили арест и сняли электронный браслет: детали

Решение принял Печерский суд.

Суд отменил домашний арест бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, который является фигурантом в деле о гибели 9 человек во время непогоды в 2025 году. Также подозреваемому сняли электронный браслет. Об этом УНИАН сообщил адвокат Труханова Александр Лысак.

По его словам, решение принял сегодня, 21 января, Печерский районный суд Киева.

"Меры пресечения изменены на личное обязательство. Электронное средство контроля снято", - сказал Лысак.

Он уточнил, что мера пресечения изменена в производстве, которое было открыто из-за гибели людей в Одессе во время аномального ливня в сентябре 2025 года.

Дело о гибели людей в Одессе

Напомним, экс-мэр Одессы Геннадий Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая могла привести к тому, что во время ливня 30 сентября 2025 года в Одессе погибло не менее 9 человек. Кроме него, фигурантами дела стали еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия и т.д.

Ему инкриминируют служебную халатность, а именно ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Речь шла о том, что в день трагедии городской голова не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп. Труханов свою вину отрицает.

