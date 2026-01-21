Православный праздник сегодня называют в народе Тимофеев день - с этой даты начинаются самые лютые морозы, "тимофеевские".

22 января по новому церковному календарю в Украине почитают память святого апостола от семидесяти Тимофея, ученика апостола Павла и одного из первых проповедников христианства. Какие вековые традиции связаны с этой датой, приметы и запреты, а также какой праздник сегодня церковный приходится по старому стилю - в материале ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

22 января по новоюлианскому (новому церковному) календарю в Украине вспоминают святого апостола от семидесяти Тимофея, ученика апостола Павла и первого епископа Эфеса (по староцерковному стилю святого будут вспоминать 4 февраля).

Тимофей жил в I веке, был родом из города Листры в Малой Азии. Как-то туда с проповедью христианской веры однажды приехали апостолы Павел и Варнава. По молитве апостола Павла исцелился хромой от рождения юноша – произошедшее чудо стало поворотным моментом для жителей города, и они приняли крещение. Среди них оказались Тимофей, его мать и бабушка.

Видео дня

С той поры Тимофей стал учеником апостола Павла, а вскоре - его помощником и спутником. Павел называл Тимофея своим духовным сыном и через 15 лет рукоположил Тимофея во епископа Эфесской Церкви.

Но Тимофей, как и многие другие проповедники, погиб. Во время языческого празднества в Эфесе апостол открыто выступил против происходящего и призвал людей обратиться ко Христу. Тогда разгневанная толпа язычников набросилась на святого и забила его камнями.

В IV веке мощи апостола Тимофея перенесли в Царьград (Константинополь, а ныне - Стамбул), в храм Святых Апостолов, где они долгое время почитались верующими.

***

Кого еще почитают сегодня:

преподобномученика Анастасия Персидского;

преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского,

а также мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископов, и других.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому (староцерковному) календарю в этот день православные вспоминают преподобного Евстратия - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его историю, запреты и приметы.

Что нельзя делать сегодня и что можно

К святому апостолу Тимофею обращаются с молитвами - просят здоровья, душевных и телесных сил, помощи в повседневных делах, наставления на путь истинный.

В народе день называют Тимофеев. Он почитается как семейный и благочестивый праздник, сегодня принято помогать родственникам – делом или советом.

Второе название этого дня - Тимофей-Полузимник, так как с этого дня зима достигает своей середины и вступает в самую суровую пору. В народе говорят так:

Афанасий Ломонос ломил нос, а ты подожди еще Тимофеевских морозов.

Так как этот день - один из самых холодных в году, то советуют без нужды не выходить из дома. Работать, однако, не запрещается - следует заняться домашними делами, внимательно следить за домашними животными, чтобы уберечь их от холода, а также помогать бездомным. Доброй приметой считается сегодня устроить семейный обед или ужин, напечь пирожков.

С церковной точки зрения в праздник 22 января, как и в любой другой, нельзя злословить, желать зла, мстить, отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, зависть, жадность, ненависть и отчаяние.

По народным приметам в Тимофеев день безделье считается большим грехом - верят, что праздность может навлечь бедность и неурядицы. В то же время среди запретов есть такие:

нельзя устраивать генеральную уборку и не передвигать мебель - домовой "проверяет свои запасы", и тревожить его опасно;

не следует заглядывать в чужие окна, чтобы не перенять чужие беды;

не нужно рассказывать свои сны: хорошие могут не сбыться, а плохие - исполниться.

Не советуют сегодня также отправляться в дальнюю дорогу - из-за лютых морозов и метелей она считается опасной, поэтому, если есть возможность, то поездку лучше перенести.

Приметы 22 января - какой будет погода и когда потеплеет

По приметам дня предсказывают погоду, весну и будущий урожай:

день солнечный - весна будет ранней;

началась метель - может затянуться на целую неделю;

стекла в доме "запотели" - к скорому потеплению;

узоры от мороза на окнах - холода и вьюги задержатся надолго;

мокрый снег налипает на деревья и столбы - зима пойдет на убыль.

Снегопаду на Тимофея радуются особенно - эта примета обещает богатый урожай и сытое лето.

