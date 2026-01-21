Удары РФ по подстанциям АЭС: нардеп объяснил, будет ли 'второй Чернобыль'

Сергей Нагорняк отметил, что подстанции АЭС, которые атакует РФ, спроектированы так, что могут подавать электроэнергию в сеть после поражения.

Удары России по подстанциям атомных электростанций не угрожают Украине ядерной катастрофой. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат, член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк.

Он пояснил, что враг ни разу не атаковал подстанции, которые находятся непосредственно на территории атомных станций. Вместо этого, по словам нардепа, РФ атакует подстанции НЭК "Укрэнерго", которые принимают электроэнергию с подстанций на территории АЭС. При этом он обратил внимание, что эти подстанции находятся на значительном расстоянии от АЭС, поэтому риска задеть их при этих атаках нет.

Более того, по словам Нагорняка, подстанции "Укрэнерго", принимающие электроэнергию с АЭС, спроектированы так, что могут подавать электроэнергию в сеть даже после поражения через резервные линии. То есть, потенциально, электричество с атомных станций можно поставлять потребителям после обстрела.

Депутат заверил, что второго Чернобыля из-за ударов РФ по подстанциям АЭС не будет.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 20 января РФ нанесла очередной удар по энергообъектам Украины. В результате ночной атаки тысячи домов в столице остались без отопления, света и воды. Среди целей очередной атаки врага были подстанции АЭС.

Ранее Главное управление разведки сообщало, что Россия готовится нанести удары по ключевым подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных станций. Это впоследствии подтвердил президент Владимир Зеленский.

Как объяснял энергетический эксперт Станислав Игнатьев, в случае, если эти атаки будут успешными, это временно создаст ситуацию "близкую к блэкауту", а наибольшие проблемы со светом будут в Киеве и на Востоке Украины.

