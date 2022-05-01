Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни.

Вертолет Ми-8 загорелся на аэродроме в Забайкальском крае, совершая жесткую посадку.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

О происшествии стало известно в 11:05. Причины уточняются. Для тушения пожара на месте работают пожарные местного гарнизона МЧС.

Интерфакс пишет, что вертолет при посадке "опрокинулся".

"Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни", - сказал собеседник.

Причиной происшествия называют "ураганный ветер".

"Во время посадке у земли произошел резкий порыв ураганного ветра. Экипаж не смог удержать вертолет - и он опрокинулся на бок", - пишет Интерфакс.

Как сообщал УНИАН, на днях прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

Накануне на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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