Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам тюрмы за заговор с целью убийства граждан и официальных лиц США.

Освобожденный из американской тюрьмы рамках обмена российский торговец оружием Виктор Бут посетил оккупированный Луганск, пишут пропагандистские СМИ.

Приезд Бута обеспечила прокремлевская либерально-демократическая партия России (ЛДПР).

Бут сказал, что рад впервые посетить Луганск, и выразил уверенность, что в оккупированном регионе "скоро будет мир, и люди будут жить без страха за свое будущее".

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что им дважды пришлось менять маршрут на Луганск из-за того, что "рядом работало высокоточное оружие".

"Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что это точка невозврата. Донбасс и Россия вместе навсегда. Мы приедем сюда при любых условиях", — сказал Слуцкий.

Виктор Бут – что известно о торговце оружием

Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам тюрмы за заговор с целью убийства граждан и официальных лиц США. Россиянина экстрадировали в Штаты в 2010 году.

8 декабря 2022 года США обменяли террориста на американскую двухкратную олимпийскую чемпионку Грайнер, ранее игравшую в российском баскетбольном клубе, которую в России задержали якобы за контрабанду наркотиков.

Тогда баскетболистку пригорили к 9 годам колонии.

На прошлой неделе Бут заявил российскому RT, что "всецело" поддерживает так называемую "специальную военную операцию" Москвы в Украине и что, если бы у него была возможность и необходимые навыки, он непременно отправился бы добровольцем.

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