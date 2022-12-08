В настоящее время оба находятся на пути в свои родные страны.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по статье о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.

Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби и Бут в настоящее время находится в самолете на пути в Россию и в ближайшее время окажется на территории страны, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает Би-би-си.

Президент США Джо Байден также заявил, что Грайнер направляется домой. "Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - написал он в "Твиттере".

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Байден также выступил с заявлением о том, что США продолжат добиваться возвращения осужденного в России экс-морпеха Пола Уилана.

И Бут, и Грайнер перед обменом были помилованы, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Задержание Грайнер в РФ

Двукратная олимпийская чемпионка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале, незадолго до начала войны с Украиной. У нее обнаружили картриджи для вейпа, содержавшие медицинскую марихуану.

Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы. Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил ее к девяти годам колонии. Мособлсуд не стал смягчать приговор. 19 ноября стало известно, что спортсменку доставили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Дело Бута

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма "Оружейный барон".

Бут получил 25 лет тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США, доставке зенитных ракет и пособничестве террористической организации. Сам он утверждал, что был просто предпринимателем с законным международным транспортным бизнесом, ошибочно обвиненным в попытках вооружить южноамериканских повстанцев.

Кроме того, по сведениям западных СМИ, США поделились информацией о переговорах об обмене со своими союзниками, в том числе с Украиной.

Как сообщил анонимный источник в правительстве США, эти переговоры с россиянами касались исключительно данного обмена.

"Мы рассказали нашим ключевым партнерам, в том числе украинцам, чтобы они тоже понимали, что смысл был в одном и только одном - разрешить случай незаконного задержания. Было множество тем, которых мы не коснулись с россиянами, и не коснемся без согласования", - сказал анонимный источник.

В администрации рассматривают обмен Бута как значимую уступку России, следует из заявлений еще одного анонимного чиновника в министерстве обороны США. "Есть беспокойство, что [Бут] вернется к тому, что он делал в прошлом", то есть начнет поставлять оружие в Африку.

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