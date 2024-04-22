Местные власти и российские военные тщательно замалчивают подобные инциденты.

Российский самолет сбросил очередную авиабомбу на Белгородскую область. Это уже 21 авиабомба, которая внезапно упала на российские населенные пункты в последнее время.

По данным ASTRA, 21 апреля ФАБ-500 нашли в районе хутора Стадников Шебекинского городского округа. Уничтожать боеприпас будут сегодня.

Канал отмечает, что насчитал как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

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"Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение - "внештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит - нет", - пишет канал.

Другие "операции" российских самолетов

В последнее время участились случаи, когда российские бомбы и ракеты не долетают до Украины и падают на российские села. Министерство обороны Великобритании проанализировало эти случаи и указало на возможную причину таких "промахов".

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Как сообщили в ASTRA, это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. Тогда авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в водоеме. В результате сброса боеприпаса частично была повреждена плотина. В Минобороны РФ этот инцидент не комментировали.

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