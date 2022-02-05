4 февраля в Амстердаме прошел полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная Украины играла против российской команды.

Российский "Матч ТВ" пытался "перебить эфир", когда украинские болельщики кричали с трибун "Путин - ***" во время матча ½ финала чемпионата Европы по мини-футболу.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Зрители в первом тайме скандировали известную кричалку о российском президенте.

Россиянам очень не понравились оскорбительные кричалки украинцев в сторону Владимира Путина, и они, пишет издание, включили интершум после перерыва.

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Это в комментарии изданию Чемпион подтвердил исполнительный директор футзального клуба КПРФ, комментатор Аркадий Белый.

"Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики. Это отвратительно, однако к игрокам все это не имеет никакого отношения – никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Хуже всего, что это может ударить по самой Украине. УЕФА так просто этого не оставит. Убежден, федерация напишет протест", – заявил Белый.

Как писал УНИАН, на стадионе в Амстердаме 4 февраля украинские болельщики спели новую кричалку про Путина.

4 февраля в Амстердаме прошел полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная Украины играла против российской команды.

Поединок начался тяжело для наших ребят. "Желто-синие" пропустили в дебюте игры гол из-за нелепого рикошета. Затем Украина умышленно сняла вратаря и пошла всеми силами в атаку. Россияне провели контратаку и удвоили преимущество. Но после этого наши продолжили играть рискованно без вратаря и сократили отставание, реализовав лишнего полевого.

Во втором тайме Россия забила третий гол, а наши футзалисты тоже имели немало моментов, но реализация подвела. За 5 минут до конца Абакшин Даниил забил второй гол для Украины.

За минуту до конца поединка Пётр Шотурма не забил пенальти. "Желто-синие" давили, создали уйму моментов, но фарт был не на стороне Украины.

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