Ребенок получил к Новому году сладкий подарок, однако едва ли он оценит "щедрость" чиновников.

В России власти сделали мальчику новогодний подарок в виде сладостей. Однако такой презент едва ли порадует ребенка. У мальчика сахарный диабет.

Как сообщает издание utv.ru, мама ребенка пожаловалась на подарок от чиновника в социальных сетях.

Неприятный инцидент произошел в Стерлитамаке. Мальчику с сахарным диабетом власти сделали новогодний подарок - пакет со сладостями. Мама ребенка возмущена "щедростью" чиновников.

Мальчику подарили 30 конфет, маленькую плитку шоколада и дешевый батончик со злаками. Мама ребенка была настолько зла на чиновников, что даже написала свою жалобу под постом временно исполняющего обязанности главы Республики Баршкостан в социальных сетях

"В республике не так много детей с сахарным диабетом, неужели нельзя "проникнуться" нашим заболеванием и раз в год подойти ответственно к вопросу покупки подарка?", - указала мать ребенка, который болен диабетом.

Читайте такжеВ России студента, помочившегося на портрет ветерана, приговорили к четырем годам колонииТакже она рассказала, что ее ребенку уже не первый раз дарят сладости. Каждый год мальчик получает сладкие презенты к Новому году, хотя ему есть конфеты и шоколадки нельзя.

"Каждый год одно и то же. В некоторых районах республики подходят осознанно, где-то дарят очень даже хорошие подарки, никак не связанные с конфетами. Вот что подарили в Стерлитамаке. Не стыдно?", - написала мама мальчика.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ на детском новогоднем празднике устроили шоу для взрослых. Девушки в коротких шортиках и с дубинками станцевали и порадовали, скорее всего, не детей, а их родителей.

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