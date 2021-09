Кроме того, ссылка не один раз меняла владельца, а в 2001 году портал был посвящен "Национальной спортивной конференции геев".

В России в учебниках английского языка для 6 класса обнаружилась ссылка на порносайт.

Как сообщает "Фонтанка", ссылка размещена в главе под названием "Who are you?", то есть "Кто ты?" и ведет на одностраничный англоязычный сайт под названием "Лучший телефонный номер для куколд-секса". Судя по внешнему виду, сайт был создан давно, однако доменное имя все же кто-то оплачивает.

На самом сайте размещены три фото порнографического содержания, порнорассказ на тему куколд-секса и видео, где мужчина и женщина танцуют сальсу.

При этом, судя по интернет-архивам, ранее этот адрес арендовали другие сайты. В частности, в 2001 году портал был посвящен проходившей в Бостоне "Национальной спортивной конференции геев".

Читайте такжеПорносайт выкупил домен закрытого видеохостинга, после чего порно появилось на сайтах ведущих американских СМИУчебник издан тиражом 70 тысяч экземпляров, однако это лишь издание 2014 года. Ссылка также встречается в издании 2008 года, тираж которого составил 50 тысяч книг. Кроме того, существуют электронные версии учебника, хотя в них ссылку видно не очень отчетливо.

Однако в электронной версии 2022 года, которую можно купить на сайте издательства "Просвещение", что печатало учебники, ссылки уже нет. При этом в российских магазинах спокойно продаются издания 2021 года со ссылкой.

В издательстве комментарий по этому поводу пообещали сформулировать и предоставить журналистам к вечеру 13 сентября.

Ранее в украинском учебнике украинского языка за 10 класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт. Вместо веб-страницы города Новомиргорода ученики попадали на сайт с запрещенным контентом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова