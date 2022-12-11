Издевательства над заключенными снимали на видео, одно из которых попало в СМИ.

В Калужской исправительной колонии силовики пытали заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине.

Как пишет "Осторожно, Новости" со ссылкой на правозащитников Gulagu.net, заключенных избивали и пытали за отказ воевать. Силовики называли это "воспитательной работой" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных.

Глава правозащитной организации Владимир Осечкин рассказал, что есть регионы, где "блатные" и "воры" сотрудничают со спецслужбами для вербовки осужденных, а в других колониях криминальные авторитеты "считают неприемлемой возможность взять в руки оружие по приказу людей в погонах". Вербовщики пожаловались на это и спецслужбам дали указание "разобраться" с заключенными.

Видео дня

"Наш источник передал нам фото и видеоматериалы, которые сами тюремщики снимали для отчета наверх. За кадром остались пытки и избиения, которые по понятным причинам не сняли на видео. Все это говорит о том, что власть специально ухудшает положение осужденных в лагерях и создает условия для принуждения ехать на убой", - утверждает Осечкин.

На опубликованных Gulagu.net кадрах видно четырех заключенных. Двое из них сидят в наручниках, прижимая голову к столу, третью голову прижимает к столу силовик в одежде и шлеме. Четвертого узника поставили лицом к стене.

На опубликованных видео двух заключенных, которые стоят согнувшись с заломленными назад руками, заставляют повторять, что они отрицают воровские традиции.

Заключенные на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка-"вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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