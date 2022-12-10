По словам оккупанта, ему не обещали денег за участие в боевых действиях.

Пленный российский зэк-"вагнеровец" Вячеслав Измайлов (позывной" Гойда") рассказал, что его вербовал лично Евгений Пригожин. Денег за "контракт" ему не обещали, но дали возможность "кровью искупить вину перед родиной".

В интервью YouTube-каналу Donbas Frontliner захватчик рассказал, что Пригожин его обманул. После легкого курса обучения его бросили сразу на передовую - под Лисичанск. Тех, кто отказывался идти в наступление, расстреливали. Более того, эти наемники собственноручно копали себе могилы.

"Ко мне шла группа эвакуации, там два человека было, которые просто испугались, работала артиллерия. И вот этих двоих потом...они копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали", – заявил оккупант.

ЧВК "Вагнера" на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

ЧВК "Вагнера" на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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