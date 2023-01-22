Даже Минобороны РФ не стало повторять заявление местного гауляйтера Рогова.

Оккупационные "власти" Запорожской области выдумали захват "значительной территории" региона.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировавшие заявления коллаборанта Владимира Рогова.

"Доступные данные из открытых источников по состоянию на 21 января указывают на то, что заявления российского оккупационного чиновника Владимира Рогова от 20 января о захвате крупной территории, вероятно, являются частью российской информационной операции. Минобороны России не утверждало, что российские войска захватили новую территорию в Запорожской области 21 января, вместо этого утверждало, что неуказанные подразделения Восточного военного округа России заняли неуказанные позиции на более "выгодных направлениях" в Запорожской области. Это подрывает заявления о значительных территориальных приобретениях, поскольку МО, вероятно, повторило бы утверждения Рогова, если бы МО сочло его утверждения правдоподобными", – говорится в отчете.

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Аналитики отмечают, что официальные украинские источники информировали об обстреле россиянами районов населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорья, которые, по утверждению Рогова, были захвачены российскими войсками 20 января.

"ISW не обнаружила никаких доказательств, подтверждающих заявление Рогова. Рогов, вероятно, проводит собственную информационную операцию по искусственному преувеличению военных успехов России в Запорожской области", – констатируют аналитики.

Ситуация на Запорожском направлении

С начала полномасштабной войны против Украины Россия захватила более половины территории Запорожской области. В течение последних недель оккупанты заявляют о намерениях продвигаться в регионе и захватить область полностью.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечали, что РФ готовится тут к долгосрочной обороне. Канадская разведка тоже подтверждает, что войска РФ на этом направлении сосредоточены на строительстве фортификационных сооружений.

Народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что Запорожское направление стало ключевым для ВСУ, и потому враг накапливает тут живую силу и технику. В британской военной разведке указывают, что на этом направлении и Украина, и Россия избегают любых усилий по широкомасштабному наступлению и проводят обмены артиллерийскими ударами.

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