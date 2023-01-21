По Запорожью нанесено более сотни ударов.

Оккупанты за сутки совершили обстрелы 21 населенного пункта в Запорожской области и 11 раз ударили по Херсону.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, российские захватчики нанесли 166 ударов по области.

"Потуги "второй армии мира" далеки от цивилизованного военного противостояния. За минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили наши громады. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов", - сообщил Старух.

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При этом, вчера в городе Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела города Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения.

"Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта", - отметил председатель ОВА.

Кроме этого, российские оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов ранены два человека, еще двое подорвались на вражеской мине.

"Российские захватчики 36 раз обстреляли территорию области. По мирным городам и селам били из артиллерии, РСЗО и минометов", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

В частности, Херсон оккупанты обстреляли 11 раз - вели огонь по жилым кварталам города. Повреждены дома горожан.

"За прошедшие сутки четверо жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести. Два человека подорвались на российской мине, среди них 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них 15-летний парень", - рассказал председатель ОВА.

Ситуация на Запорожскую направлении

Российские захватчики оккупировали около 60% Запорожской области, включая крупнейшие города – Мелитополь, Бердянск, Токмак. При этом оккупанты дерзко заявляют о намерениях захватить область полностью. Украинская разведка отмечала, что активизация боевых действий в Запорожской области возможна весной и летом.

В то же время ряд фактов свидетельствуют о том, что российская армия уже начала наступление, хоть и не такое масштабный, как заявляли кремлевские пропагандисты. По мнению аналитиков Института изучения войны, российские войска на Запорожском направлении готовятся к долгосрочной обороне, канадская разведка тоже подтверждает, что войска РФ на этом направлении больше сосредоточены на строительстве фортификационных сооружений.

В то же время враг продолжает обстреливать подконтрольные Украине населенные пункты области. 20 января враг обстрелял Запорожскую область рекордные 224 раза.

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