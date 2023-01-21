Общая ситуация свидетельствует о состоянии застоя в войне.

В британской военной разведке оценили ситуацию в войне России против Украины, которая характеризуется ожесточенными боями в трех секторах.

"В последние дни самые тяжелые бои сосредотачивались в трех секторах. На северо-востоке, у Кременной, Украина, вероятно, добилась незначительных успехов и успешно защищается от русских контратак", — сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В то же время, в Донецкой области, в секторе Бахмута, российская армия и марионеточные силы группы "Вагнер", предположительно, реорганизовывались в городе Соледар.

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Также сказано, что ни юге, в Запорожской области, Украина и Россия сосредоточили значительные силы, которые проводят обмены артиллерийскими ударами и перестрелками, но избегают любых усилий по широкомасштабному наступлению.

"В общем, конфликт находится в состоянии застоя. Однако, существует реалистичная возможность локальных российских продвижений возле Бахмута", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Оккупанты продолжают бессмысленно штурмовать позиции украинских воинов на Бахмутском направлении. Утром Генштаб отчитался об отражении очередных атак оккупантов.

Немецкие спецслужбы заявили, что успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.

В то же время израильский военный аналитик Игаль Левин заявил, что российская армия уже начала наступление, хоть и не такой масштабный, как заявляли кремлевские пропагандисты. По его словам, речь идет о Запорожском направлении, что подтверждают косвенно и данные Генштаба.

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