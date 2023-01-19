Противник также понимает это и накапливает на этом направлении свои войска.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что сейчас Запорожское направление является ключевым для Вооруженных Сил Украины.

В эфире национального телемарафона Костенко отметил, что противник также понимает это и накапливает на этом направлении свои войска.

"Если мы пойдем в наступление и разрезаем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который поставляется только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", — пояснил полковник.

Видео дня

Костенко также сомневается в реалистичности планов интервентов захватить Донецкую и Луганскую области до 1 марта. По его мнению, подобные заявления - это скорее информационная операция.

"При тех силах и средствах, которые сконцентрированы на востоке с обеих сторон – это маловероятно. Учитывая погодные условия, наличие вооружений. Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не удается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас мало реалистичный", — резюмировал нардеп.

Угрозы для Запорожской области

С начала войны российские захватчики оккупировали около 60% территории Запорожской области, провели фейковый референдум и заявили о присоединении этой территории к РФ.

Оккупанты терроризируют подконтрольную Украине часть области ракетными и артиллерийскими обстрелами. На днях коллаборант Евгений Балицкий, назначенный россиянами "губернатором" области, заявил о намерениях захватчиков "освободить" всю Запорожскую область. Бои, по его прогнозу, могут начаться уже весной.

По состоянию на середину января контрнаступление ВСУ на этом направлении начато не было. Сейчас украинские воины наносят удары по скоплениям оккупантов и ликвидируют технику и живую силу, которые враг стягивает на Запорожье.

Вас также могут заинтересовать новости: