В Подмосковье столбик термометра опустился до -27 градусов.

Жительница Наро-Фоминска (Московская область России) оказалась заперта в собственном доме после сильных морозов в ночь с 17 на 18 января.

Об этом сообщает «Ридус».

На кадрах видно, что дверная ручка, замок, а также дверной короб полностью обледенели.

«Время семь утра, а мы не можем открыть дверь и выйти, потому что у нас замок замерз… Я в шоке. Короче, замерзло все», - объясняет она.

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Автор: УНИАН