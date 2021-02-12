От верной смерти их спас молодой человек, который гулял с собакой неподалеку.

В Новой Москве россиянка едва не заморозила собственных детей из-за ссоры с мужем.

Читайте такжеРоссиянка несколько лет держала внучку взапертиОб этом пишет Telegram-канал 112.

Отмечается, что 33-летняя Наталья Вазина в 15-градусный мороз вывезла троих детей в район лесополосы, разделась сама, раздела детей и повела их в сторону деревьев:

«Заморозив себя, а так же 10-летнего Георгия, годовалую Марфу и 2-летнего Лазаря, Наталья решила отомстить мужу после ссоры».

От верной смерти всех четверых спас внимательный молодой человек, который гулял с собакой неподалеку. Увидев эту картину, он позвонил в полицию.

Сейчас дети находятся в больнице. Врачи стабилизировали температуру тела малышей и оказали всю необходимую помощь. На больничной койке и их мать, у нее обморожение стоп.

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Автор: Катерина Шварц