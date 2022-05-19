Его признали виновным в пропаганде нацизма.

Предприниматель из Тюмени Владимир Фофанов сыграл Гимн Украины на пианино и был обвинен в пропаганде нацистской символики.

Об этом сообщает правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо".

Россиянин сыграл гимн Украины на пианино на Императорской Набережной имени Династии Романовых в Тюмени.

По версии полиции, Фофанов также выкрикивал лозунги УНА-УНСО и "Правого сектора".

За это молодого человека признали виновным по статье о пропаганде нацистской символики и атрибутики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и арестовали на 14 суток.

Видео его исполнения украинского гимна стало вирусным в сети. На видео пианист не выкрикивает никаких лозунгов.

Как писал УНИАН, в Российский Федерации начинают ощущать рост цен и дефицит товаров из-за санкций и массового ухода с рынка иностранных компаний.

В то же время власти в регионах запрещают протестовать из-за роста цен, мотивируя это тем, что митинги вредят имиджу войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: