59-летний житель Новосибирска совершил самоубийство в стрелковом клубе.

Посетитель новосибирского стрелкового клуба "Сибирь" во время занятий в тире покончил с собой.

Все произошло на глазах у инструктора по стрельбе, пишет издание "НДН.инфо".

Момент самоубийства засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, что инструктор стоял рядом, однако не успел остановить мужчину.

По данным источников, погибшим был 59-летний житель области. Предполагается, что он тяжело болел.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области журналистам подтвердили факт суицида. В связи с трагедией проводится проверка.

Администратор клуба отказалась от комментариев прессе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова