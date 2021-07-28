Предполагается, что совершивший суицид мужчина чем-то болел / фото "Нетипичный Новосибирск"
Посетитель новосибирского стрелкового клуба "Сибирь" во время занятий в тире покончил с собой.
Все произошло на глазах у инструктора по стрельбе, пишет издание "НДН.инфо".
Момент самоубийства засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, что инструктор стоял рядом, однако не успел остановить мужчину.
По данным источников, погибшим был 59-летний житель области. Предполагается, что он тяжело болел.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области журналистам подтвердили факт суицида. В связи с трагедией проводится проверка.
Администратор клуба отказалась от комментариев прессе.
Вас также могут заинтересовать новости: